Studenti dell'I.C. Di Matteo a lezione di Sicurezza Stradale

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

Si è svolto martedì 21 aprile, presso l’Aula Magna del plesso “Pardo” dell’Istituto Comprensivo “Di

Matteo” di Castelvetrano, l’evento formativo dal titolo “Viabilità e Sicurezza Stradale nelle Città”,

promosso dal Lions Club di Castelvetrano con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della prevenzione, del rispetto delle regole e dell’educazione stradale. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, chiamati a riflettere sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida, come pedoni e come futuri cittadini consapevoli.

Dopo i saluti istituzionali della presidente del Lions Club, dott.ssa Agata Calandro, sono intervenuti

autorevoli relatori che hanno offerto spunti concreti e testimonianze significative: il dott. Maurizio

Frangiamore, referente Lions del service “Sicurezza Stradale”, Antonio Ferracane, Commissario Capo della Polizia Municipale di Castelvetrano. Presente anche il prof. Alfredo Valenti, referente per l’educazione stradale e RSPP dell’Istituto, che ha evidenziato il ruolo della scuola nella costruzione di una solida cultura della sicurezza e della responsabilità civica.

L’incontro si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto volto alla formazione integrale degli studenti,

nella convinzione che la scuola debba essere anche palestra di cittadinanza attiva. Un momento di crescitache ha saputo unire formazione, sensibilizzazione e dialogo con il territorio. Ancora una volta, la collaborazione tra scuola e associazioni locali dimostra come, quando si lavora insieme, si possano tracciare strade sicure non solo nelle città, ma anche nel futuro dei giovani.