I.C. Lombardo Radice Pappalardo protagonista nei Giochi della Gioventù

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

Lunedì 27 aprile, presso lo Stadio delle Palme di Palermo, si sono svolte le finali regionali di atletica leggera dei Nuovi Giochi della Gioventù. I giovani vincitori delle fasi provinciali, tenutesi a Mazara del Vallo lo scorso 30 marzo, si sono confrontati in una giornata di grande sport. Ottimo il risultato a livello regionale per la provincia di Trapani, che ha conquistato 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 8 di bronzo.

Un risultato che diventa ancora più significativo per l'Istituto e per la città di Castelvetrano, che festeggiano l’eccezionale traguardo raggiunto dalla giovane alunna Letizia Borelli, frequentante la classe 3^ sez. C del plesso V. Pappalardo di Scuola Secondaria di I grado, vincitrice della gara degli 80 metri che, con il primo posto conquistato, si è qualificata per le finali nazionali, che si disputeranno a Roma a fine maggio.

La medaglia d’oro non premia soltanto la vittoria in gara e il talento di Letizia, ma soprattutto il suo impegno, la costanza e i sacrifici affrontati nel corso del suo percorso sportivo. Al suo rientro in classe, compagni e insegnanti le si sono stretti attorno, condividendo con lei la gioia di questo importante successo. A Letizia sono andati anche i complimenti della Dirigente della scuola, Maria Rosa Barone, e del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes, in visita alla scuola, oltre che di tutta la comunità scolastica, insieme all’augurio che il suo talento possa continuare a brillare anche a Roma.

Tale risultato conferma non solo le qualità sportive dell’alunna, ma l’impegno di tutto l’Istituto che da anni aderisce a tutte le proposte provenienti sia dal Ministero dell’Istruzione che dal Ministero delle Politiche agroalimentari, che dalle Associazioni sportive e del volontariato volte a favorire la pratica sportiva nelle ore scolastiche, ma anche un sano e corretto stile di vita basato sul movimento e sulla buona alimentazione; inoltre per iniziativa dei Docenti, l’Istituto si distingue per la capacità di sottolineare e far comprendere, con attività didattiche mirate, l’importanza dell’uso dei prodotti della terra stagionali che offre la Natura e l’importanza di rispettarla, tenendo in massima considerazione il connubio tra Sport e sana alimentazione, considerati i due pilastri della loro crescita.