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I.C. Lombardo Radice Pappalardo protagonista nei Giochi della Gioventù

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

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Immagine articolo: I.C. Lombardo Radice Pappalardo protagonista nei Giochi della Gioventù

Lunedì 27 aprile, presso lo Stadio delle Palme di Palermo, si sono svolte le finali regionali di atletica leggera dei Nuovi Giochi della Gioventù. I giovani vincitori delle fasi provinciali, tenutesi a Mazara del Vallo lo scorso 30 marzo, si sono confrontati in una giornata di grande sport. Ottimo il risultato a livello regionale per la provincia di Trapani, che ha conquistato 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 8 di bronzo.

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    • Un risultato che diventa ancora più significativo per l'Istituto e per la città di Castelvetrano, che festeggiano l’eccezionale traguardo raggiunto dalla giovane alunna Letizia Borelli, frequentante la classe 3^ sez. C del plesso V. Pappalardo di Scuola Secondaria di I grado, vincitrice della gara degli 80 metri che, con il primo posto conquistato, si è qualificata per le finali nazionali, che si disputeranno a Roma a fine maggio.

    La medaglia d’oro non premia soltanto la vittoria in gara e il talento di Letizia, ma soprattutto il suo impegno, la costanza e i sacrifici affrontati nel corso del suo percorso sportivo. Al suo rientro in classe, compagni e insegnanti le si sono stretti attorno, condividendo con lei la gioia di questo importante successo. A Letizia sono andati anche i complimenti della Dirigente della scuola, Maria Rosa Barone, e del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes, in visita alla scuola, oltre che di tutta la comunità scolastica, insieme all’augurio che il suo talento possa continuare a brillare anche a Roma.

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    • Tale risultato conferma non solo le qualità sportive dell’alunna, ma l’impegno di tutto l’Istituto che da anni aderisce a tutte le proposte provenienti sia dal Ministero dell’Istruzione che dal Ministero delle Politiche agroalimentari, che dalle Associazioni sportive e del volontariato volte a favorire la pratica sportiva nelle ore scolastiche, ma anche un sano e corretto stile di vita basato sul movimento e sulla buona alimentazione; inoltre per iniziativa dei Docenti, l’Istituto si distingue per la capacità di sottolineare e far comprendere, con attività didattiche mirate, l’importanza dell’uso dei prodotti della terra stagionali che offre la Natura e l’importanza di rispettarla, tenendo in massima considerazione il connubio tra Sport e sana alimentazione, considerati i due pilastri della loro crescita.

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