Castelvetrano, via libera al progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)”

di: Redazione - del 2026-05-05

Con il decreto dirigenziale n. 1549 del 29 aprile 2026, l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha approvato in via definitiva la graduatoria del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.3.2, sbloccando le risorse previste.

Tra gli interventi finanziati spicca quello del Comune di Castelvetrano, che ottiene 750 mila euro per il progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)”. Il piano prevede la rifunzionalizzazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Omero, destinato a diventare un centro di servizi sociali e socioassistenziali per anziani e persone fragili.

L’iniziativa interesserà il quartiere periferico “La Salute” e rappresenta un passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana e inclusione sociale, restituendo alla collettività un bene sottratto all’illegalità e creando nuove opportunità di supporto per le famiglie del territorio.