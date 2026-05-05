  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Sicilia, sentenza del Tar “liberalizza” le strutture extra alberghiere

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-05

Commenti
Immagine articolo: Sicilia, sentenza del Tar “liberalizza” le strutture extra alberghiere

Il Tar della Sicilia interviene sulla disciplina delle strutture extra alberghiere e annulla parte del decreto regionale sull’overtourism, “liberalizzando” di fatto il settore. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dall’associazione Fare contro il provvedimento attuativo della riforma del turismo. La sentenza della terza sezione cancella 12 disposizioni tra commi e articoli del decreto emanato nel giugno 2025 dall’assessorato guidato da Elvira Amata, poi modificato ad agosto. Tra le norme annullate figurano l’obbligo di materassi ignifughi, televisori da 32 pollici e la richiesta che almeno il 50% del personale parli inglese.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Stop anche ad altri requisiti minimi ritenuti stringenti: eliminati i vincoli su numero di posti letto per stanza, dotazioni come antenne satellitari, bagni ogni quattro ospiti e l’obbligo di defibrillatori. Cade inoltre l’imposizione di adeguamento generalizzato alle norme sulle barriere architettoniche anche per le strutture già esistenti. La decisione rappresenta un punto di svolta per il comparto di case vacanze, B&B e affittacamere, riaprendo il mercato con meno vincoli per i gestori.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    I più letti

    Marinella, tamponamento a catena sulla SS115. Quattro mezzi coinvolti. Sul posto il 118

    Dalla costa di Triscina con le case abbattute al centro. Gli Architetti tracciano la rotta per il nuovo PUG

    Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

    Terrasini, morto un uomo durante gara enduro. Morto nonostante i soccorsi

    Folgore, rinuncia allo spareggio e cessazione di attività. Comunicato del club rossonero

    Giancontieri P1