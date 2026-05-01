Marinella, sbloccata la bonifica del porto: martedì al via i lavori attesi dai pescatori

di: Elio Indelicato - del 2026-05-01

Lo hanno chiesto a gran voce i pescatori di Marinella di Selinunte all’Assessore Regionale Alessandro Aricò: ”La priorità dragare l’imboccatura del porto e poi la rimozione della posidonia”. Da mesi i pescatori di Marinella aspettano l’inizio dei lavori dell’ennesima bonifica del porto per metà completamente coperto dalla posidonia e insabbiato al punto che molto barche sono rimaste intrappolate nello specchio d’acqua.

Ieri la consegna dei lavori e martedì precisa l’onorevole Toni Scilla, che ha seguito l’odissea dei pescatori, l’inizio dei lavori. Al seguito dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità in Sicilia anche alcuni dirigenti regionali con i quali i pescatori hanno discusso le priorità dell’intervento pari a circa 4000.000 euro, somma sicuramente destinata ad aumentare. Lo stesso sindaco Giovanni Lentini aggiunge: ”In effetti costa di più smaltire in appositisiti la posidonia che l’intervento di bonifica”.

I lavori dovrebbero consistere nel dragaggio del fondo e nel trasporto delle tonnellate di alghe accatastate dallo scorso anno. E se il tutto il lavoro, come dice anche l’onorevole Nicola Catania, potrebbe essere fatto contestualmente, sembra proprio prevale l’idea, che trova concordi tutti i presenti compreso i tecnici che bisogna dare la priorità a far ripartire il lavoro di 40 famiglie che da mesi attendono di salpare con le loro imbarcazioni, molte delle quali dovranno essere oggetto di un rimessaggio importante.

“Intanto il costo dello smaltimento - dice l’assessore Aricò - di 160 euro a tonnellate in siti già in fase d’individuazione, costituisce una bella somma che la Regione coprirà”. Gli fa eco Toni Scilla: ”E’ il momento di dire basta all’emergenza. Di concerto con l’Amministrazione comunale stiamo lavorando ad un progetto di messa in sicurezza del porticciuolo a difesa della pesca artigianale”. L’impegno di spesa non coprirà i danni causati dal ciclone Harry che ha procurato danni al puntale del porto con la caduta in mare di parte del frangiflutti e anche nel braccio di ponente.

Per il sindaco Lentini: ”Bisogna andare avanti e pensare seriamente alla rimodulazione del bacino facendolo diventare un piccolo porticciulo turistico per 250 posti barca perché l’investimento merita uno sviluppo economico. Andremo su Mepa per la progettazione di un elaborato che metta in sicurezza il porto dalle mareggiate creando altri sistemi di protezione e nello stesso tempo potere aumentare il numero dei posti barca attualmente limitato”.

Sugli investimenti emergeziali quasi annuali sul porto di Marinella si sono scritte tante pagine e ultimamente anche giudiziarie sul business dei lavori e dello smaltimento delle alghe. Adesso è il momento veramente di cambiare rotta pensare veramente di realizzare qualcosa di importante, perchè è impensabile che i miasmi delle alghe debbano minare il decoro della borgata e dei tanti commercianti che vi lavorano