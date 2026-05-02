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Lutto nello sport, scomparso Alex Zanardi simbolo di rinascita e di coraggio

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di: Redazione - del 2026-05-02

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Immagine articolo: Lutto nello sport, scomparso Alex Zanardi simbolo di rinascita e di coraggio

È morto la sera del 1° maggio a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e straordinario campione paralimpico. Lo ha reso noto la famiglia. Bolognese, avrebbe compiuto 60 anni a ottobre, Zanardi era diventato simbolo di forza e rinascita dopo l’incidente del 2001 in cui perse entrambe le gambe. Nel paraciclismo aveva conquistato quattro ori e due argenti tra Londra 2012 e Rio 2016.

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    • Nel 2020 era rimasto gravemente ferito in un incidente in handbike vicino a Pienza, affrontando un lungo percorso di cure. “Si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge nella nota della famiglia.

    Lascia un’eredità di coraggio, determinazione e amore per la vita.

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