Ecstasy tra Marsala e Mazara: 26 mila pillole e due arresti

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-02

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel Trapanese, dove sono state sequestrate oltre 26 mila pillole di ecstasy (MDMA), per un totale di 17 chili e un valore di circa 780 mila euro. L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della SISCO di Palermo, ha portato all’arresto di un uomo e una donna.

I due sono stati fermati mentre trasferivano ingenti quantità di stupefacente, probabilmente proveniente dal Nord Europa e destinato alle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e comuni limitrofi. Dopo la convalida del GIP, entrambi sono stati condotti in carcere. Un’operazione che segue un precedente sequestro avvenuto a gennaio, quando furono trovate oltre 2.700 pasticche nella disponibilità di un’altra donna, ora ai domiciliari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.