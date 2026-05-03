  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Ospedale di Castelvetrano, interrogazione Ciminnisi (M5S): "22Mila euro al mese per trasportare i pasti. Da un lato si spreca il denaro pubblico, dall’altro si taglia la spesa farmaceutica".

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-03

Commenti
Immagine articolo: Ospedale di Castelvetrano, interrogazione Ciminnisi (M5S): "22Mila euro al mese per trasportare i pasti. Da un lato si spreca il denaro pubblico, dall’altro si taglia la spesa farmaceutica".

Una spesa di circa 22 mila euro al mese per trasportare pasti da altri comuni, mentre la cucina dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano rimane inutilizzata. La deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi ha presentato un’interrogazione per sapere dal Governo della Regione perché la chiusura della cucina interna, inizialmente temporanea, si è trasformata in una condizione stabile, con il ricorso alla produzione e trasporto dei pasti dall’esterno. «L’Asp di Trapani continua a pagare una soluzione emergenziale come se fosse normale amministrazione – afferma Ciminnisi –. Intanto si accumulano costi elevati e si rinvia qualsiasi intervento strutturale per riattivare la cucina interna all’ospedale».

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nel mirino anche il modello organizzativo che fa capo al centro cottura di Marsala e coinvolge più presidi della provincia: «Trasportare pasti per decine di chilometri non è solo una scelta onerosa, ma rischia di incidere sulla qualità del servizio. La degenza ospedaliera non può essere trattata come un dettaglio secondario» continua la deputata.

    L’interrogazione chiede un quadro dettagliato dei costi sostenuti negli anni, la verifica di eventuali responsabilità e inoltre sollecita chiarimenti su un accordo conciliativo che, secondo notizie di stampa, avrebbe comportato una spesa di 66 mila euro per un centro cottura mai entrato nella disponibilità dell’ASP: «È inaccettabile che si tollerino modelli organizzativi inefficienti che drenano risorse pubbliche, mentre la Regione fa cassa sulla salute dei siciliani imponendo fino al 31 dicembre 2027 tagli anche sui farmaci salvavita per patologie croniche. Si chiedono sacrifici a medici e cittadini, ma non si interviene sugli sprechi evidenti. Una contraddizione che il Governo non può più ignorare», conclude Ciminnisi.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    I più letti

    Abbandona rifiuti sulla statale 115, incastrato da fototrappola: denunciato ambulante

    Marinella, tamponamento a catena sulla SS115. Quattro mezzi coinvolti. Sul posto il 118

    Dalla costa di Triscina con le case abbattute al centro. Gli Architetti tracciano la rotta per il nuovo PUG

    Offese social al Sindaco Lentini, la solidarietà del PD castelvetranese

    Castelvetrano, cucina ospedale chiusa: Asp paga 22mila euro al mese. Replica della Direzione Amministrativa

    Giancontieri P1