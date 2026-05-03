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Solidarietà al Sindaco Lentini dal Gruppo Territoriale M5S Castelvetrano

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di: Redazione - del 2026-05-03

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Immagine articolo: Solidarietà al Sindaco Lentini dal Gruppo Territoriale M5S Castelvetrano

Negli ultimi giorni diverse espressioni di solidarietà sono state rivolte al Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, vittima di offese sui social. Anche il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Castelvetrano Selinunte ha manifestato la propria vicinanza al primo cittadino castelvetranese.

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    • "Di recente abbiamo notato degli attacchi personali al Sindaco Giovanni Lentini che vanno al di là della polemica politica, sfociando in insulti e offese alla persona. Nonostante questa amministrazione ha una collocazione politica diversa dai nostri valori e colori politici, come Gruppo Territoriale M5S - Castelvetrano Selinunte intendiamo esprimere la nostra più totale contrarietà e distanza da questi atteggiamenti violenti e volgari nei confronti del Sindaco che è rappresentante della nostra città e di tutti i cittadini. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà al Sindaco Giovanni Lentini, auspicando che da domani le polemiche e le critiche possano fermarsi alle tematiche e alle proposte, e che non valichino la soglia dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile".

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