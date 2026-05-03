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Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

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di: Redazione - del 2026-05-03

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Immagine articolo: Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che evidenzia uno stato di abbandono e di mancanza di decoro nel centro storico della città a pochissimi passi dal Sistema delle Piazze a Castelvetrano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Sono sempre più indignato e sconcertato, nel raggio di 50 metri in pieno centro storico dove insiste il palazzo di chi ci governa vedere lo scempio. Immaginiamo quello ai margini e dentro la nostra povera città.Però siamo votati per il turismo, via Colletta vedere per credere. Dietro la cattedrale basolato smantellato da tre mesi. Bagni pubblici segnalati con foglio di carta ma non attivi. Verde pubblico nelle facciate del Castello, guano infestante in tutto".

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