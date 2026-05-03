Castelvetrano, finestrini rotti alle auto Asp e rubati buoni carburante

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-05-03

Raid vandalico e furto negli uffici di igiene pubblica dell’Asp Trapani, in piazza Martiri d’Ungheria a Castelvetrano, dove ogni giorno vengono erogati servizi di prevenzione, vaccinazioni e certificazioni. Ignoti hanno preso di mira sia i locali sia le auto di servizio parcheggiate all’interno dell’area recintata della struttura.

I malviventi avrebbero prima danneggiato i veicoli, mandando in frantumi i finestrini per rovistare negli abitacoli, e poi si sarebbero introdotti negli uffici forzando alcune porte in vetro. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro stanze e arredi, aprendo cassetti e armadi e spargendo documenti sul pavimento.

Tra le ipotesi al vaglio, anche quella del furto di buoni carburante, che risulterebbero mancanti dopo il passaggio dei ladri. Tuttavia sarà la denuncia formale a consentire una verifica precisa dell’eventuale bottino e dei materiali sottratti. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Castelvetrano, intervenuti dopo la segnalazione, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Domani sarà sporta regolare denuncia, mentre non si esclude che Autore o gli autori potrebbe essere tossicodipendenti alla ricerca di denaro.