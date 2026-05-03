Terrasini, morto un uomo durante gara enduro. Morto nonostante i soccorsi

del 2026-05-03

Un pilota di 67 anni è morto questa mattina a Terrasini dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco durante una gara di enduro. L’uomo si è accasciato mentre era in competizione e i sanitari presenti sul posto sono intervenuti immediatamente. I soccorritori hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e utilizzato più volte il defibrillatore.

È intervenuto anche un medico rianimatore che ha proceduto all’intubazione nel tentativo di stabilizzarlo. Fin dai primi momenti, però, le sue condizioni sono apparse gravissime.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Partinico, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvarlo. La gara è stata subito sospesa, mentre la notizia ha profondamente scosso tutti i presenti.