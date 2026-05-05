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Rifiuti pericolosi e scarichi abusivi, nel mirino dei forestali un'officina meccanica

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di: Redazione - del 2026-05-05

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Immagine articolo: Rifiuti pericolosi e scarichi abusivi, nel mirino dei forestali un'officina meccanica

Controlli dei Carabinieri Forestali e del Nucleo ispettorato del lavoro a Marsala: sequestrata un’officina meccanica e denunciato il titolare. Accertate violazioni ambientali, tra cui scarichi industriali senza autorizzazione e gestione illecita di rifiuti anche pericolosi.

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