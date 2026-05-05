Rifiuti pericolosi e scarichi abusivi, nel mirino dei forestali un'officina meccanica

di: Redazione - del 2026-05-05

Controlli dei Carabinieri Forestali e del Nucleo ispettorato del lavoro a Marsala: sequestrata un’officina meccanica e denunciato il titolare. Accertate violazioni ambientali, tra cui scarichi industriali senza autorizzazione e gestione illecita di rifiuti anche pericolosi.

Sigilli a circa 600 metri quadrati tra locali, veicoli e attrezzature, con sospensione dell’attività. Il NIL ha inoltre rilevato irregolarità sulla sicurezza sul lavoro, dalla mancata formazione alla assenza del medico competente. Elevate sanzioni per oltre 9 mila euro.