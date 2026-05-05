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Folgore, stangata del Giudice Sportivo, 2 mila euro costa la rinuncia ed un punto di penalizzazione

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di: Redazione - del 2026-05-05

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Immagine articolo: Folgore, stangata del Giudice Sportivo, 2 mila euro costa la rinuncia ed un punto di penalizzazione

La Folgore paga a caro prezzo la rinuncia allo spareggio per determinare la retrocessione diretta in Promozione. Infatti a causa della mancata presentazione della squadra rossonera, il Giudice Sportivo ha quindi applicato quanto previsto dall’articolo 53 delle N.O.I.F. La partita è stata assegnata a tavolino al Cus Palermo con il punteggio di 3-0. Per la Folgore, oltre alla sconfitta, è arrivata anche una penalizzazione di un punto in classifica e un’ammenda di 2.000 euro. La rinuncia, classificata come prima ma con sanzione quadruplicata secondo quanto previsto dal regolamento. 

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    • Un punto esclamativo al termine di una stagione che verrà ricordata come la peggiore degli oltre ottant'anni di attività. Questa ulteriore zavorra economica penderà sulle passività dell'attuale società che nelle prossime settimane dovrà fare i conti anche con le vertenze portate avanti da diversi calciatori della stagione 2024/2025. Questioni economiche che dovranno, come da regolamento federale, essere sistemate prima di una eventuale iscrizione. Il futuro di questa attuale società sembra davvero molto incerto. 

    In città le attenzioni, specialmente dei tifosi rossoneri, si sono rivolte alla cordata di imprenditori locali ed ex dirigenti, che starebbero per concludere per un titolo di Promozione. Si attendono novità al riguardo, al momento solo alcune riunioni interlocutorie. Per una Folgore che è quasi vicina al baratro, ce n'è una che sembra iniziare a prendere forma.

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