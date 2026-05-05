Revocata villa confiscata a Pino Maniaci: stop alla sede di Telejato

di: Redazione - del 2026-05-05

(ph. palermomania.it)

Revocata la concessione della villa confiscata alla mafia assegnata a Pino Maniaci, patron di Telejato. Il Comune di Borgetto ha rigettato le controdeduzioni dell’associazione, sancendo la decadenza dell’affidamento.

L’immobile, appartenuto all’imprenditore Gaetano Lunetto, ritenuto vicino al boss Giovanni Brusca, era stato destinato a finalità sociali ma ospitava anche la sede televisiva e una presunta scuola di giornalismo. Alla base del provvedimento, secondo il Comune, gravi violazioni legali e gestionali. La revoca sarà formalizzata con un successivo atto. La villa era diventata la sede anche della Tv privata, gestita dall’associazione Marconi, e nell’immobile dormivano anche gli stagisti di una presunta scuola di giornalismo.