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Revocata villa confiscata a Pino Maniaci: stop alla sede di Telejato

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di: Redazione - del 2026-05-05

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Immagine articolo: Revocata villa confiscata a Pino Maniaci: stop alla sede di Telejato

(ph. palermomania.it)

Revocata la concessione della villa confiscata alla mafia assegnata a Pino Maniaci, patron di Telejato. Il Comune di Borgetto ha rigettato le controdeduzioni dell’associazione, sancendo la decadenza dell’affidamento.

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    • L’immobile, appartenuto all’imprenditore Gaetano Lunetto, ritenuto vicino al boss Giovanni Brusca, era stato destinato a finalità sociali ma ospitava anche la sede televisiva e una presunta scuola di giornalismo. Alla base del provvedimento, secondo il Comune, gravi violazioni legali e gestionali. La revoca sarà formalizzata con un successivo atto. La villa era diventata la sede anche della Tv privata, gestita dall’associazione Marconi, e nell’immobile dormivano anche gli stagisti di una presunta scuola di giornalismo.

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