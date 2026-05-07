Giro di Sicilia, mercoledì tappa a Selinunte tra auto storiche e bio-carburanti

di: Redazione - del 2026-05-07

Farà tappa a Selinunte mercoledì 13 maggio la XXXV rievocazione del Giro di Sicilia, la storica corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio. Oltre 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo attraverseranno l’Isola dal 12 al 17 maggio, tra cultura, motori e innovazione sostenibile.

Dopo la partenza ufficiale da Palermo, la carovana raggiungerà il Parco archeologico di Segesta e nel pomeriggio arriverà nel territorio belicino con prove cronometrate a Partanna e successivo arrivo a Selinunte, uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione.

Grande protagonista dell’edizione 2026 sarà la Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata a bio-carburante di seconda generazione, simbolo della sfida tra tutela delle auto storiche e sostenibilità ambientale. Il Giro di Sicilia è organizzato dal Veteran Car Club Panormus ed è inserito nel Circuito Tricolore Asi.