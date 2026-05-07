Sanità, Ciminnisi (M5S): “Asp Trapani in grave ritardo sul Pnrr”

di: Redazione - del 2026-05-07

“I cittadini della provincia di Trapani si aspettano un’azione forte dall’assessore alla Salute perché ancora una volta l’Asp Trapani è in ritardo”. Lo ha detto la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi intervenendo all’Ars durante la seduta di insediamento dei nuovi assessori della giunta Schifani.

Rivolgendosi al neo assessore Daniela Faraoni Caruso, Ciminnisi ha parlato di “liste d’attesa interminabili, carenze nelle politiche di salute mentale e pesanti ritardi nell’attuazione del Pnrr”.

La parlamentare ha definito “emblematico” il caso dell’Asp di Trapani, “l’ente più in ritardo nell’implementazione dei fondi del Pnrr”, ricordando anche la vicenda dei 3.300 referti arretrati che coinvolse pazienti oncologici.

“Non vi consentiremo di smantellare la sanità pubblica”, ha concluso Ciminnisi, attaccando il governo regionale sulla gestione della sanità siciliana.