Porto Palo, ragazzo pestato al porticciolo: indagano i carabinieri

di: Redazione - del 2026-05-07

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani al porticciolo di Portopalo di Menfi, nell’Agrigentino. L’episodio, avvenuto lo scorso 29 marzo ma reso noto soltanto adesso, sarebbe nato da un diverbio per futili motivi legato ad alcune frasi rivolte al fratello minore della vittima. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato accerchiato da circa sette ragazzi e colpito con calci, pugni e caschi. Trasportato all’ospedale Civico di Palermo, ha riportato la frattura della mandibola ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 30 giorni, ma il decorso sarà più lungo.

La famiglia ha presentato denuncia tramite l’avvocato Giuseppe Buscemi del foro di Sciacca. I carabinieri di Menfi stanno ascoltando testimoni e amici per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto emerso, gli autori del pestaggio non sarebbero residenti a Menfi ma in un comune limitrofo.