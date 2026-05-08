Folgore, impianti sportivi e politiche giovanili. Interrogazione consiliare di Enza Viola

di: Redazione - del 2026-05-08

Presentata un’interrogazione consiliare dalla consigliera di opposizione del PSI Enza Viola sul tema dello sport a Castelvetrano, con particolare attenzione alla situazione della Folgore e agli impianti sportivi cittadini. Nel documento si sottolinea il ruolo storico, sociale ed educativo della società sportiva come punto di riferimento per la comunità locale.

L’iniziativa richiama inoltre la necessità di investire nelle politiche giovanili e nelle strutture sportive, considerate strumenti fondamentali di aggregazione e inclusione sociale. Tra i temi posti all’amministrazione comunale figurano gli interventi previsti per il campo sportivo della Folgore, le eventuali risorse economiche disponibili, il sostegno alle attività giovanili e il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.

Chiesta infine l’apertura di un confronto con società sportive, famiglie e cittadini per condividere un progetto di rilancio dello sport locale. La richiesta prevede risposta orale in Consiglio comunale.