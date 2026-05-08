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Folgore, impianti sportivi e politiche giovanili. Interrogazione consiliare di Enza Viola

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di: Redazione - del 2026-05-08

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Immagine articolo: Folgore, impianti sportivi e politiche giovanili. Interrogazione consiliare di Enza Viola

Presentata un’interrogazione consiliare dalla consigliera di opposizione del PSI Enza Viola sul tema dello sport a Castelvetrano, con particolare attenzione alla situazione della Folgore e agli impianti sportivi cittadini. Nel documento si sottolinea il ruolo storico, sociale ed educativo della società sportiva come punto di riferimento per la comunità locale.

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    • L’iniziativa richiama inoltre la necessità di investire nelle politiche giovanili e nelle strutture sportive, considerate strumenti fondamentali di aggregazione e inclusione sociale. Tra i temi posti all’amministrazione comunale figurano gli interventi previsti per il campo sportivo della Folgore, le eventuali risorse economiche disponibili, il sostegno alle attività giovanili e il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.

    Chiesta infine l’apertura di un confronto con società sportive, famiglie e cittadini per condividere un progetto di rilancio dello sport locale. La richiesta prevede risposta orale in Consiglio comunale.

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