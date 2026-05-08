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Giornata Mondiale della Croce Rossa, Castelvetrano si conferma polo strategico per la gestione delle emergenze in Sicilia

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-08

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Immagine articolo: Giornata Mondiale della Croce Rossa, Castelvetrano si conferma polo strategico per la gestione delle emergenze in Sicilia

Questa mattina il Presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Cardinale, accompagnato da due volontari, ha consegnato al Sindaco della Città di Castelvetrano, l’avv. Giovanni Lentini - alla presenza anche dell’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali Rosalia Ventimiglia - la bandiera della Croce Rossa in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, celebrata ogni anno l’8 maggio nell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. 

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    • È il “compleanno” di un Movimento universale che ogni giorno opera senza confini nel segno dei sette princìpi fondamentali: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

    In un tempo segnato da conflitti armati, emergenze sociali e fragilità ambientali sempre più evidenti, la Croce Rossa continua a rappresentare un presidio fondamentale di solidarietà, assistenza e protezione delle persone più vulnerabili.

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    • La presenza della Croce Rossa nella nostra città costituisce motivo di orgoglio per tutta la comunità castelvetranese, soprattutto alla luce dell’importante decisione assunta dalla CRI di individuare proprio Castelvetrano quale punto strategico regionale per la gestione delle emergenze.

    La sede cittadina diventerà infatti:
    - magazzino regionale di supporto a tutte le sedi siciliane della Croce Rossa;
    - magazzino nazionale dedicato alle emergenze, previsto uno per ogni regione;
    - Centro Operativo Emergenze (COE) per la Sicilia occidentale.

    Un investimento significativo che porterà anche al trasferimento operativo di 12 professionisti dipendenti della Croce Rossa, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico della città nel sistema regionale della protezione civile e dell’assistenza in emergenza. Una scelta che conferma la centralità di Castelvetrano e il grande valore dell’impegno quotidiano dei volontari della Croce Rossa Italiana al servizio della collettività.

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