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Auto contro scooter nei pressi del Capuana-Pardo: due giovani trasportati dai sanitari del 118

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di: Redazione - del 2026-05-08

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Immagine articolo: Auto contro scooter nei pressi del Capuana-Pardo: due giovani trasportati dai sanitari del 118

Incidente stradale nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9, all’incrocio tra via Leonardo Centonze e via Mariano Santangelo, nei pressi dell’area parcheggio del plesso scolastico Capuana-Pardo. Per cause ancora in fase di accertamento, una Volkswagen Polo station wagon, impegnata nell’attraversamento dell’incrocio per lasciare l’area di sosta dell’istituto, si sarebbe scontrata con uno scooter che stava percorrendo via Centonze.

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    • Violento l’impatto tra i due mezzi: i due giovani, classe 2007 e 2008, che viaggiavano sul motociclo sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. L’ambulanza giunta sul posto ha prestato le prime cure ai ragazzi prima del trasferimento per gli accertamenti medici del caso. Sul luogo dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione, mentre restano in corso le verifiche da parte della Polizia Municipale di Castelvetrano per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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