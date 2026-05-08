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Castelvetrano, tentato furto in un negozio del centro: indagano le forze dell’ordine

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di: Redazione - del 2026-05-08

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Immagine articolo: Castelvetrano, tentato furto in un negozio del centro: indagano le forze dell’ordine

(ph. google.com/maps)

Tentato furto nella tarda serata di ieri ai danni del negozio “Market Stock Donna”, in via Crispi a Castelvetrano. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30, quando il locale è stato trovato con la saracinesca alzata e la porta d’ingresso spalancata, senza apparenti segni di effrazione.

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    • Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate immediatamente dai presenti. Dopo un primo controllo all’interno dell’esercizio commerciale, è stato accertato che alcuni cassetti contenenti documenti del negozio erano stati messi a soqquadro.

    L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona: soltanto qualche sera fa, infatti, un furto era stato perpetrato ai danni di un altro esercizio commerciale situato nelle vicinanze dello stesso negozio.

    Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare se siano stati sottratti oggetti o denaro.

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