Trionfo New Free Volley Castelvetrano: titolo Under 14 e premio speciale per Ilenia Lo Piano
di: Redazione - del 2026-05-05
La New Free Volley Castelvetrano, guidata da Margherita Lipido, ha conquistato il titolo territoriale Under 14 femminile superando in finale la Vigor Mazara di Franco Falco con un netto 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) al Pala Puglisi. Protagonista del match Gaia Vitrano, premiata MVP, mentre il capitano Sara Pizzitola ha alzato la coppa consegnata dal presidente Fipav Filippo Occhipinti.
Grande emozione anche per la presenza di Ilenia Lo Piano, che nonostante lo stop forzato ha sostenuto le compagne, e per la giovane atleta castelvetranese, un premio speciale: la maglia ufficiale della nazionale italiana.
Un successo condiviso da tutto il gruppo: Sofia Pisciotta, Sofia Abitabile, Sveva Pisciotta, Chiara Martinico, Virginia Pisciotta, Emma Pecorilla, Giada Caponetto e Noemi Sciuto. Oggi le ragazze sono attese ai quarti di finale.