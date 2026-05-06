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Minacce ai carabinieri durante un intervento: condannato 50enne

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di: Redazione - del 2026-05-06

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Immagine articolo: Minacce ai carabinieri durante un intervento: condannato 50enne

Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha condannato a sei mesi di reclusione F.A., 50 anni, residente a Menfi, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio risale a un intervento dei carabinieri all’interno di un bar di Menfi, dove l’uomo stava infastidendo alcuni presenti. Alla richiesta di riportare la calma, il cinquantenne avrebbe reagito in maniera aggressiva nei confronti dei militari.

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    • Secondo quanto ricostruito, all’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo avrebbe iniziato a minacciarli, opponendo resistenza e dimenandosi per evitare di essere accompagnato sull’auto di servizio. Durante le fasi concitate dell’intervento, avrebbe anche rivolto frasi offensive e oltraggiose ai carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Sciacca.

    Il giudice, riconoscendo la recidiva contestata e applicando la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato, ha inflitto all’imputato una condanna a sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. All’uomo erano stati contestati i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per il comportamento tenuto nei confronti dei militari intervenuti durante l’episodio nel locale.

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