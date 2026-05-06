Colpo in un negozio del centro a Castelvetrano, indagano i carabinieri

di: Redazione - del 2026-05-06

Furto nella notte a Castelvetrano ai danni di un negozio di abbigliamento situato in via Francesco Crispi, nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale passando dall’ingresso, riuscendo ad asportare il registratore di cassa contenente alcune centinaia di euro. Il titolare dell’attività ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Lo stesso proprietario avrebbe poi rinvenuto il registratore di cassa vuoto lungo la via Vito Lipari.

L’episodio si inserisce in un contesto di recenti fatti analoghi avvenuti in zona, a pochi giorni da un altro furto ai danni di alcune auto dell’Asp. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano