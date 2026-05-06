Sicurezza sul lavoro, falsi attestati: tre denunce nel Trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-06

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, insieme ai militari della Stazione di Pantelleria, hanno deferito in stato di libertà tre persone alla Procura di Trapani con l’accusa di falsità ideologica e materiale. Nel corso di un’ispezione in un cantiere edile impegnato in lavori legati a un appalto pubblico sull’isola, i militari avrebbero accertato la presunta falsità di attestati relativi a corsi di formazione antincendio e sicurezza sul lavoro, rilasciati ai dipendenti da una società di consulenza con sede nel Catanese.

A seguito degli accertamenti sono stati denunciati il legale rappresentante della società che avrebbe emesso i certificati, quello dell’impresa esecutrice dei lavori e un ingegnere coinvolto. Le verifiche hanno consentito di risalire all’ente che avrebbe rilasciato la documentazione ritenuta irregolare.