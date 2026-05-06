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Castelvetrano, ufficio carte d’identità sotto pressione: attese e disagi segnalati dagli utenti

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di: Redazione - del 2026-05-06

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Immagine articolo: Castelvetrano, ufficio carte d’identità sotto pressione: attese e disagi segnalati dagli utenti

Disagi e rallentamenti all’ufficio carte d’identità del Comune, dove si registra un crescente malcontento tra i cittadini alle prese con il rilascio del nuovo documento elettronico. A partire dal 3 agosto, infatti, la carta d’identità cartacea è stata definitivamente sostituita dalla versione digitale, un cambiamento che ha comportato un aumento significativo delle richieste. Secondo quanto segnalato da diversi utenti, il personale attualmente in servizio non sarebbe sufficiente a gestire l’elevato numero di pratiche, con conseguenti tempi di attesa più lunghi e difficoltà nell’ottenere appuntamenti in tempi rapidi.

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    • Tra le principali criticità evidenziate, vi è la mancata estensione degli orari di apertura al pubblico. In particolare, alcuni cittadini chiedono l’introduzione di aperture pomeridiane e il ricorso a ore di straordinario per gli operatori, al fine di smaltire più efficacemente le richieste e ridurre i disagi. La transizione alla carta d’identità elettronica rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi, ma mette in luce la necessità di un adeguamento organizzativo. Senza un potenziamento delle risorse umane o una rimodulazione degli orari, il rischio è che le difficoltà attuali possano protrarsi, penalizzando l’utenza.

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