Castelvetrano, tenta furto in negozio, sventato da ausiliare del traffico

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-06

Tentato furto in un negozio di giocattoli in via Marconi, sventato grazie all’intervento di un ausiliare del traffico. Protagonista Vito Giuppone che, con prontezza, ha documentato l’accaduto fotografando i presunti responsabili e fornendo elementi utili alle forze dell’ordine, impegnate nelle indagini. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un gruppo non locale già autore di episodi analoghi nei giorni scorsi.

L’amministrazione comunale ha espresso un pubblico riconoscimento per il senso civico dimostrato: "A Vito Giuppone va il plauso dell’intera Amministrazione per aver contribuito concretamente alla tutela della sicurezza urbana e del tessuto commerciale della città, rappresentando un esempio positivo di attenzione e responsabilità al servizio della comunità".