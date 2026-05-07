Pesca a strascico nel trapanese, denunciato comandante peschereccio

del 2026-05-07

(ph. foto di repertorio)

Sorpreso a pescare a strascico all’interno dell’Area Marina Protetta delle Egadi, il comandante di un peschereccio è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Trapani. L’uomo, alla vista della motovedetta, avrebbe tagliato i cavi dell’attrezzatura da pesca abbandonandola sul fondale per tentare di eludere i controlli.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, il comandante sarebbe poi tornato sul posto per recuperare rete e divergenti, trascinando un’ancora sul fondale marino protetto. I militari hanno quindi sequestrato l’attrezzatura e deferito il responsabile all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa a tutela delle aree marine protette.

Nel corso dei controlli è emersa anche la presenza a bordo di un lavoratore irregolare, con conseguenti sanzioni amministrative. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza economico-finanziaria e ambientale svolte dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo lungo il litorale trapanese e nelle isole Egadi.