Adescavano vittime online e le rapinavano, arrestata coppia nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-08

Adescavano le vittime attraverso falsi annunci online promettendo prestazioni sessuali e, una volta fissato l’incontro in un B&B, le derubavano di denaro, carte di pagamento e in alcuni casi anche dell’auto e del cellulare. Per questo i Carabinieri della Stazione di Valderice hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia di trapanesi, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura.

I due sono indagati, a vario titolo, per truffa, rapina, lesioni, furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, detenzione di stupefacenti e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra ottobre 2025 e gennaio 2026 gli indagati avrebbero inoltre utilizzato le carte sottratte per prelievi e acquisti, detenuto cocaina e coltelli e minacciato personale delle forze dell’ordine intervenuto in difesa di una vittima. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Trapani.