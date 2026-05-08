Dalla stalla alla tavola, le scuole di Santa Ninfa in azienda agricola

di: Redazione - del 2026-05-08

La visita didattica di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa presso l’azienda agricola Xiggiare, cuore pulsante del Centro Carne S.p.A., si è trasformata in un’autentica immersione nell’eccellenza zootecnica del territorio.

Ad accogliere studenti e docenti è stata la famiglia Di Benedetto al completo, elemento che ha immediatamente trasmesso il valore di una realtà fondata su impegno, continuità generazionale e forte radicamento umano.

Nel corso della visita, Giuseppe Di Benedetto ha guidato il percorso illustrando con dovizia di particolari le diverse fasi produttive, soffermandosi in particolare sul tema della tracciabilità e della sicurezza alimentare. Gli studenti, dotati di materiale informativo, hanno potuto ripercorrere idealmente l’intero ciclo produttivo, dall’arrivo degli animali in azienda fino alla gestione dell’alimentazione, interamente controllata per garantire elevati standard qualitativi.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai controlli sanitari e al benessere animale, elementi considerati centrali dall’azienda. La costante vigilanza veterinaria e il rispetto dei ritmi biologici non rappresentano soltanto obblighi normativi, ma una precisa scelta imprenditoriale orientata alla qualità e alla tutela del consumatore.

A conclusione della visita, la famiglia Di Benedetto ha offerto un rinfresco con prodotti aziendali. Mandorle, olive e olio hanno permesso agli studenti di completare l’esperienza anche attraverso la degustazione diretta, simbolo di una filiera corta e genuina profondamente legata al territorio.