Castelvetrano, sopralluogo al Cimitero comunale dopo le segnalazioni sui social

di: Redazione - del 2026-05-10

A seguito di alcune segnalazioni pubblicate sui social da un cittadino, il Comune di Castelvetrano ha disposto nei giorni scorsi un sopralluogo al cimitero comunale per verificare le condizioni di pulizia e manutenzione dell’area. Dalle verifiche effettuate dagli uffici competenti sarebbe emersa una situazione generale di decoro e pulizia degli spazi controllati, pur riconoscendo la presenza di alcune zone non ancora interessate dagli ultimi interventi di scerbatura e manutenzione.

L’amministrazione comunale ha ribadito che le attività di pulizia vengono svolte quotidianamente e in maniera programmata su tutta l’area cimiteriale. Nei prossimi giorni saranno inoltre effettuati controlli sulle aree private interne al cimitero per verificare eventuali criticità e invitare i concessionari alla loro sistemazione.