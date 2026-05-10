Festival del Mare e del Gusto, lunedì 11 giugno la presentazione ufficiale a Castelvetrano. Proseguono gli interventi nei comuni del Flag

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-10

Il Festival del Mare e del Gusto entra nel vivo con la seconda conferenza stampa in programma lunedì 11 giugno al Palazzo Pignatelli di Castelvetrano. Nell’occasione sarà presentato il calendario degli eventi che prenderanno il via il 20 giugno al Parco archeologico di Selinunte con il concerto del cantautore Sergio Cammariere. Parallelamente proseguono nei comuni del Galp gli interventi di riqualificazione legati alla valorizzazione della cultura del mare e dell’economia blu.

Intanto continuano - come riporta la nota dell'ufficio stampa del Flag - gli interventi infrastrutturali nei dieci comuni che compongono il Gruppo di Azione Locale della Pesca. A Sciacca il Galp Flag “Il Sole e l'Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha finanziato la realizzazione dei parabordi del porto, a Porto Empedocle la ristrutturazione e il riuso di un ex casello ferroviario come Centro Servizi per la Pesca.

E ancora: a Selinunte si riqualificherà il “waterfront” della banchina del porto di Marinella, a Torretta Granitola si interverrà sul lungomare, a Realmonte si riqualificherà la Scala dei Turchi, tra Cattolica Eraclea e Montallegro saranno acquistate bici elettriche ed info point per i turisti, a Seccagrande si interverrà sull'ingresso del lungomare di Seccagrande e si recupereranno i campi da gioco, a Menfi si interverrà sulla riqualificazione dell'area del Belvedere e a Siculiana Marina nasceranno uno spazio sociale, un laboratorio su tematiche ambientali e marine e un punto di osservazione e contemplazione del paesaggio costiero. Tutti interventi che sono incanalati nel segno di valorizzare la cultura del mare e dell'economia blu.