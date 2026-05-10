Messina Denaro a Verona nel 2006: inchiesta di Report su affari eolici, politica e le foto davanti all’Arena

di: Redazione - del 2026-05-10

Nuovi dettagli emergono sulla presenza di Matteo Messina Denaro a Verona nel 2006. L’inchiesta di Report, firmata dal giornalista Walter Molino, raccoglie per la prima volta davanti alle telecamere la testimonianza del collaboratore di giustizia Domenico Mercurio, le cui dichiarazioni sono state considerate attendibili da diverse procure antimafia.

Mercurio racconta di avere incontrato il boss insieme a Elio Nicito, politico crotonese trasferitosi a Verona e vicino, in quegli anni, a Flavio Tosi. Secondo il pentito, Messina Denaro si trovava in città per discutere di investimenti nel settore dell’energia eolica e di possibili appoggi politici.

A rendere ancora più inquietante il racconto sono le otto fotografie datate 20 maggio 2006, ritrovate dal Ros dopo l’arresto del capomafia nel gennaio 2023. Nelle immagini, Matteo Messina Denaro posa tranquillamente davanti all’Arena di Verona: occhiali da sole, camicia bianca, jeans e sneakers. Scatti che mostrano il boss in piena latitanza mentre si muoveva indisturbato nel cuore della città veneta, tra affari, relazioni e apparente normalità.