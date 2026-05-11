Due sedicenni investiti a Castelvetrano, caccia agli occupanti della Panda bianca

di: Redazione - del 2026-05-11

Momenti di paura a Castelvetrano, intorno alla mezzanotte, dove due giovani di 16 anni, C.A. e N.G., sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto in via Garibaldi, nei pressi di una rivendita di tabacchi. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter quando sarebbero stati travolti da una Panda bianca. Dopo l’impatto, gli occupanti della vettura, quattro ragazzi, si sarebbero dati alla fuga, abbandonando però il mezzo sul luogo del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due sedicenni prima del trasferimento in ospedale. A causa delle gravi ferite riportate, entrambi potrebbero essere trasportati a Palermo. Uno dei giovani ha riportato la frattura del femore, mentre l’altro ha subito la frattura della clavicola. Entrambi presentano inoltre ferite al volto. La Panda coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro dai carabinieri intervenuti, che hanno avviato le indagini per risalire agli occupanti del veicolo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.