Castelvetrano, 1,5 milioni per il rilancio dell’area artigianale di contrada Strasatto

di: Redazione - del 2026-05-08

Il Comune di Castelvetrano è stato ammesso al finanziamento regionale destinato alla riqualificazione delle aree artigianali nell’ambito dell’Azione 1.3_03 del POC Sicilia 2014/2020. Il progetto per il recupero dell’area artigianale di contrada Strasatto si è classificato al 12° posto in Sicilia, ottenendo un contributo di circa 1,5 milioni di euro.

Gli interventi previsti riguardano il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, il ripristino della pubblica illuminazione, la sistemazione delle aree verdi, il completamento della rete idrica e l’installazione di un impianto di videosorveglianza.

L’area PIP ospita attualmente 42 imprese attive nei settori industriale, artigianale e dei servizi, con altri 9 lotti disponibili per nuovi insediamenti produttivi.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giovanni Lentini, che ha definito il finanziamento “un passo concreto verso il rilancio delle aree produttive cittadine”. L’assessore alle Attività produttive Monia Rubbino ha sottolineato il lavoro condiviso con imprese e CNA nella definizione del progetto.