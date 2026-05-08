  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, attesa per la XIII edizione del "Torneo della Legalità - Memorial Antonio Zanda"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-08

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, attesa per la XIII edizione del "Torneo della Legalità - Memorial Antonio Zanda"

Venerdì 15 maggio 2026, a partire dalle ore 8:30, lo Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano ospiterà la XIII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”, appuntamento ormai simbolo della promozione dei valori della legalità, dello sport e dell’impegno civile nel territorio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La manifestazione, organizzata dall’A.S. Civitas Castelvetrano, coinvolgerà scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in una giornata all’insegna della partecipazione, della memoria e della condivisione, con particolare attenzione rivolta ai giovani e alla diffusione della cultura della legalità.

    A condurre l’evento saranno Sasà Salvaggio e Alessandro Quarrato, che accompagneranno il pubblico con momenti di intrattenimento e animazione durante l’intera giornata. Tra gli ospiti attesi anche i Comici Siciliani, protagonisti di interventi dedicati al sorriso e alla leggerezza, senza perdere di vista il forte significato sociale della manifestazione.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Ampio spazio sarà riservato anche alla musica e alle esibizioni artistiche con la partecipazione del Coro DoReMì, della scuola di ballo A.S.D. Dea e di Marco Raccuglia, voce dei Tamuna. Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza di Paolo e Manfredi Borsellino, nipote e figlio del giudice Paolo Borsellino, figura emblematica della lotta alla mafia e del sacrificio per la giustizia.

    Momento centrale della giornata sarà la partita simbolica tra l’A.S. Civitas Castelvetrano e i Magistrati della Corte d’Appello di Palermo: un incontro che supera il semplice valore sportivo per trasformarsi in un messaggio concreto di memoria, legalità e responsabilità collettiva.

    L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione di sport, spettacolo e riflessione civile per riaffermare insieme l’importanza della legalità come valore da costruire e difendere ogni giorno.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    09 Maggio - Il lettore scrive: "Perdita idrica in via Crispi dopo continui lavori e scavi"

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    I più letti

    Colpo in un negozio del centro a Castelvetrano, indagano i carabinieri

    A S. Ninfa inaugura e-Medical Center Poliambulatorio specialistico. Strumentazione all’avanguardia e team di giovani medici

    Castelvetrano, tentato furto in un negozio del centro: indagano le forze dell’ordine

    Noleggiavano auto e le rivendevano falsificando i documenti, rinvio a giudizio per 21 persone

    Messina Denaro, due condanne per la rete che lo avrebbe protetto

    Giancontieri P1