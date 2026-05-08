Castelvetrano, attesa per la XIII edizione del "Torneo della Legalità - Memorial Antonio Zanda"

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-08

Venerdì 15 maggio 2026, a partire dalle ore 8:30, lo Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano ospiterà la XIII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”, appuntamento ormai simbolo della promozione dei valori della legalità, dello sport e dell’impegno civile nel territorio.

La manifestazione, organizzata dall’A.S. Civitas Castelvetrano, coinvolgerà scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in una giornata all’insegna della partecipazione, della memoria e della condivisione, con particolare attenzione rivolta ai giovani e alla diffusione della cultura della legalità.

A condurre l’evento saranno Sasà Salvaggio e Alessandro Quarrato, che accompagneranno il pubblico con momenti di intrattenimento e animazione durante l’intera giornata. Tra gli ospiti attesi anche i Comici Siciliani, protagonisti di interventi dedicati al sorriso e alla leggerezza, senza perdere di vista il forte significato sociale della manifestazione.

Ampio spazio sarà riservato anche alla musica e alle esibizioni artistiche con la partecipazione del Coro DoReMì, della scuola di ballo A.S.D. Dea e di Marco Raccuglia, voce dei Tamuna. Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza di Paolo e Manfredi Borsellino, nipote e figlio del giudice Paolo Borsellino, figura emblematica della lotta alla mafia e del sacrificio per la giustizia.

Momento centrale della giornata sarà la partita simbolica tra l’A.S. Civitas Castelvetrano e i Magistrati della Corte d’Appello di Palermo: un incontro che supera il semplice valore sportivo per trasformarsi in un messaggio concreto di memoria, legalità e responsabilità collettiva.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione di sport, spettacolo e riflessione civile per riaffermare insieme l’importanza della legalità come valore da costruire e difendere ogni giorno.