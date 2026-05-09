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Castelvetrano tra degrado stradale e crisi dello sport: il Partito Democratico interroga l’Amministrazione Lentini

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-09

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Immagine articolo: Castelvetrano tra degrado stradale e crisi dello sport: il Partito Democratico interroga l’Amministrazione Lentini

Sicurezza stradale, decoro urbano e gestione trasparente dei beni comuni: sono questi i temi al centro delle due interrogazioni consiliari depositate dalla consigliera comunale del Partito Democratico, Monica Di Bella. Un atto ispettivo necessario per fare chiarezza su criticità che pesano quotidianamente sulla vita dei cittadini e sul futuro dei giovani castelvetranesi. Basta interventi frammentari, serve un piano organico. La prima interrogazione punta i riflettori sulle condizioni disastrose del manto stradale di numerose vie cittadine. Da via Campobello a via Marinella, passando per via Seggio e via Partanna, la viabilità è compromessa da buche profonde, cedimenti e segnaletica insufficiente, che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

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    • "Nonostante gli annunci fatti dall'Amministrazione a gennaio 2026 circa un tavolo tecnico e un piano d'azione, la situazione resta critica" – dichiara la consigliera Di Bella. Il PD chiede di conoscere l’esito dei sopralluoghi tecnici, il cronoprogramma degli interventi e il motivo per cui la rotatoria di via Chinnici-via Leopardi risulti ancora chiusa e inutilizzata, causando gravi rallentamenti al traffico.

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    • Il secondo intervento riguarda la gestione dello Stadio Comunale "Paolo Marino". A seguito della retrocessione della Folgore e delle recenti dichiarazioni del Sindaco su presunte "gravi mancanze gestionali" della società concessionaria, il PD esige trasparenza. "Vogliamo sapere se i termini della convenzione sono stati rispettati, se i canoni sono stati versati e in quali condizioni strutturali versi l'impianto dopo l'avvio del procedimento di risoluzione" – incalza Di Bella. Particolare preoccupazione viene espressa per lo smantellamento del settore giovanile, un danno sociale incalcolabile per i ragazzi della città che perdono un presidio educativo e sportivo fondamentale.  

    Il Partito Democratico chiede che entrambe le interrogazioni vengano iscritte con urgenza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. L’obiettivo è ottenere risposte concrete e impegni precisi: dalla messa in sicurezza delle arterie stradali in vista della stagione estiva, alla garanzia che la futura gestione del calcio cittadino sia affidata a soggetti capaci di investire sui giovani e sul blasone di Castelvetrano. 

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