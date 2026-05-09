Il lettore scrive: "Perdita idrica in via Crispi dopo continui lavori e scavi"

di: Redazione - del 2026-05-09

Ancora disagi lungo via Crispi, dove un lettore segnala l’ennesima perdita idrica causata, secondo quanto riferito, dai continui lavori e dagli scavi che da tempo interessano la zona.

L’acqua fuoriuscita dalla rete si è riversata sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione e aumentando il malcontento dei residenti, che denunciano una situazione ormai diventata abituale. Secondo la segnalazione, i ripetuti interventi stradali avrebbero ulteriormente compromesso la già fragile rete idrica cittadina, provocando nuovi guasti e sprechi d’acqua.

Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi simili: i cittadini lamentano da tempo la presenza di cantieri continui, scavi frequenti e interventi che spesso comportano ulteriori problemi ai sottoservizi.

La richiesta dei residenti è quella di un intervento rapido per riparare la perdita e mettere in sicurezza il tratto interessato, evitando ulteriori disagi e sprechi.