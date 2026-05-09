Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”
di: Redazione - del 2026-05-09
Marciapiedi trasformati in discariche a cielo aperto e cumuli di sacchetti dell’immondizia abbandonati anche dietro la cancellata dell’ex mercatino ittico. È la denuncia inviata da un lettore che segnala il persistente degrado in via San Martino.
Secondo quanto riferito, nonostante il servizio di raccolta effettuato dalla Sager venga considerato puntuale, continuano gli episodi di abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di cittadini incivili. Sacchetti e spazzatura vengono lasciati lungo i marciapiedi, peggiorando le condizioni di decoro urbano della zona.
Il lettore si interroga anche sull’efficacia dei controlli: “Esiste una squadra di vigili urbani che possa risalire agli autori degli abbandoni attraverso il contenuto dei sacchetti? Esistono sistemi di videosorveglianza?”, domanda nella sua segnalazione.
Una situazione che, secondo i residenti, richiederebbe maggiori verifiche e provvedimenti più severi contro chi continua a sporcare la città senza rispettare le regole della raccolta differenziata. “Fino a quando vigerà il principio dell’impunità non vedremo mai la luce della civiltà”, conclude amaramente il lettore.