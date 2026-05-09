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Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

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di: Redazione - del 2026-05-09

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Immagine articolo: Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

Marciapiedi trasformati in discariche a cielo aperto e cumuli di sacchetti dell’immondizia abbandonati anche dietro la cancellata dell’ex mercatino ittico. È la denuncia inviata da un lettore che segnala il persistente degrado in via San Martino.

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    • Secondo quanto riferito, nonostante il servizio di raccolta effettuato dalla Sager venga considerato puntuale, continuano gli episodi di abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di cittadini incivili. Sacchetti e spazzatura vengono lasciati lungo i marciapiedi, peggiorando le condizioni di decoro urbano della zona.

    Il lettore si interroga anche sull’efficacia dei controlli: “Esiste una squadra di vigili urbani che possa risalire agli autori degli abbandoni attraverso il contenuto dei sacchetti? Esistono sistemi di videosorveglianza?”, domanda nella sua segnalazione.

    Una situazione che, secondo i residenti, richiederebbe maggiori verifiche e provvedimenti più severi contro chi continua a sporcare la città senza rispettare le regole della raccolta differenziata. “Fino a quando vigerà il principio dell’impunità non vedremo mai la luce della civiltà”, conclude amaramente il lettore.

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