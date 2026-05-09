Castelvetrano, premiati i giovani talenti del concorso “Autore per un giorno”

di: Redazione - del 2026-05-09

Si è svolta l’8 maggio al Convento dei Minimi di Castelvetrano la premiazione del concorso “Autore per un giorno”, promosso dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano-Selinunte nell’ambito della “Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore”, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano.

L’iniziativa, inserita nel programma di “Città che legge” e “Maggio dei libri”, ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte degli istituti comprensivi cittadini “Di Matteo” e “Pappalardo”, con l’obiettivo di promuovere la scrittura creativa e sensibilizzare al valore culturale del libro.

La commissione giudicatrice, presieduta dalla professoressa Daniela Giancontieri, ha assegnato il primo premio a Gaia Sacco con il racconto Il banco degli aquiloni. Secondo posto per Adele D’Anna con La vera storia del sole e della luna, mentre il terzo premio è andato a Greta Calandrino con Una vacanza rovinata. Menzione speciale al racconto collettivo Odissea nel mondo digitale della classe VA della scuola Nino Atria.

La manifestazione si è aperta con la sfilata degli “abiti della conoscenza”, realizzati dagli alunni del plesso Capuana dell’Istituto “Di Matteo”, e si è conclusa con la consegna di attestati, targhe ricordo e premi ai partecipanti. Fondamentale per la riuscita dell’evento la collaborazione di Lithos Edizioni di Castelvetrano.