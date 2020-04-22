Stadio Paolo Marino, il campo necessita di manutenzione urgente. Qualche incertezza sul futuro calcistico

di: Redazione - del 2026-05-09

Negli ultimi giorni la politica locale ha acceso i riflettori sulla situazione dello Stadio Paolo Marino, affidato da circa un anno e mezzo, tramite convenzione, alla ASD Folgore Calcio Castelvetrano. La società, al termine del campionato di Eccellenza, ha chiuso all’ultimo posto ed è retrocessa in Promozione, lasciando sul tavolo diverse questioni economiche da risolvere, tra cui incombenze verso tesserati della stagione 2024/2025. Non è da escludere che il sodalizio possa addirittura cessare l’attività.

Di fronte a questo scenario, l’Amministrazione comunale ha avviato un procedimento per la chiusura anticipata della convenzione, con l’obiettivo di stipulare un accordo temporaneo con un’altra associazione sportiva prima dell’indizione del prossimo bando pubblico. L’intento è garantire una gestione immediata dello stadio, che necessita di interventi urgenti di manutenzione.

Le condizioni del campo, in particolare del manto erboso, richiedono opere straordinarie, tra cui sabbiatura e risemina, per poter garantire standard accettabili di gioco. Una prova evidente della situazione si avrà venerdì prossimo, quando il Torneo della Legalità si disputerà su un terreno particolarmente duro a causa di problemi nel circuito di irrigazione.

Nel frattempo, un gruppo di imprenditori e sportivi locali sta trattando l’acquisizione di un titolo di Promozione. I tifosi sono in attesa di capire quale sarà il futuro della Folgore, e soprattutto quale categoria la squadra disputerà nella stagione 2026-2027. Da indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, pare che entro la fine di maggio si dovrebbero conoscere meglio i dettagli della situazione.

L’auspicio comune intanto è che i lavori di manutenzione possano partire al più presto, restituendo allo Stadio Paolo Marino una “rinfrescata” necessaria, in attesa di definire il futuro del calcio a Castelvetrano.