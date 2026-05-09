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Controlli anti furti di energia: 15 arresti e 24 denunce nel trapanese

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-09

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Immagine articolo: Controlli anti furti di energia: 15 arresti e 24 denunce nel trapanese

Operazione dei Carabinieri con le società elettriche per contrastare gli allacci abusivi alla rete pubblica. Proseguono in tutta la provincia di Trapani i controlli dei Carabinieri contro i furti di energia elettrica, effettuati insieme ai tecnici delle società fornitrici. Dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 15 arresti e 24 denunce nei confronti di persone accusate di aver manomesso gli impianti per alimentare abusivamente abitazioni e attività commerciali.

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    • L’attività del Comando Provinciale punta anche a prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, legati agli allacci irregolari realizzati senza adeguate misure di protezione.

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