Controlli anti furti di energia: 15 arresti e 24 denunce nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-09

Operazione dei Carabinieri con le società elettriche per contrastare gli allacci abusivi alla rete pubblica. Proseguono in tutta la provincia di Trapani i controlli dei Carabinieri contro i furti di energia elettrica, effettuati insieme ai tecnici delle società fornitrici. Dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 15 arresti e 24 denunce nei confronti di persone accusate di aver manomesso gli impianti per alimentare abusivamente abitazioni e attività commerciali.

L’attività del Comando Provinciale punta anche a prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, legati agli allacci irregolari realizzati senza adeguate misure di protezione.