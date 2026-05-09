Marinella, giovane toro morto rinvenuto sulla spiaggia fra gli scogli. Difficoltose le operazioni di recupero

di: Redazione - del 2026-05-09

La carcassa di un giovane toro, privo di chip identificativo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto lungo il litorale di Marinella di Selinunte, in un’area della spiaggia dove affiorano numerosi scogli nei pressi nei pressi della cosiddetta spiaggetta del partannese. Secondo le prime ipotesi, la carcassa sarebbe stata trasportata dal mare fino alla riva, finendo poi incastrata tra le rocce presenti sulla battigia.

La particolare posizione dell’animale rende complicate le operazioni necessarie alla rimozione, che richiederanno un intervento accurato per raggiungere il punto in sicurezza. La presenza della carcassa ha richiamato l’attenzione di diversi cittadini colpiti dal forte odore proveniente dall’animale in decomposizione e dalle sue condizioni. Come ci racconta un nostro lettore che ci ha fornito l'immagine in copertina.

La Polizia Municipale, avvertita dalla Capitaneria di Porto, avrebbe già effettuato un sopralluogo nella zona per verificare la situazione e predisporre gli interventi utili alla rimozione della carcassa, al fine di evitare possibili rischi sotto il profilo igienico e sanitario.