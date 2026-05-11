Castelvetrano lancia il “Festival del Mare e del Gusto”: musica, sapori e territorio protagonisti

di: Redazione - del 2026-05-11

Presentata a Castelvetrano la terza edizione del “Festival del Mare e del Gusto”, la rassegna promossa dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro” che coinvolgerà dieci comuni delle coste agrigentine e trapanesi con eventi dedicati a musica, cultura e valorizzazione del pescato locale.

Ad inaugurare il festival, sabato 20 giugno 2026 al Tempio E del Parco Archeologico di Selinunte, sarà Sergio Cammariere con un concerto speciale tra jazz e atmosfere mediterranee, accompagnato da Giovanna Famulari e Daniele Tittarelli. La serata inizierà alle 20 con degustazioni di prodotti ittici locali, mentre lo spettacolo prenderà il via alle 21.

Nel cartellone anche Francesco Baccini, Nino Buonocore, Daria Biancardi e Massimo Spata, protagonista dell’evento conclusivo il 2 ottobre a Menfi. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale del FLAG.

Per partecipare agli spettacoli è necessaria la prenotazione attraverso il sito ufficiale del FLAG:

https://www.flagsoleazzurro.it

Biglietto inaugurale del concerto di Cammariere:

5,00 € + 1,00 € diritto di prevendita

(I proventi saranno destinati a scopi benefici)