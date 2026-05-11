Messina Denaro, Martina Gentile condannata a 3 anni in appello per favoreggiamento aggravato

di: Redazione - del 2026-05-11

La Corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante del boss Matteo Messina Denaro, condannandola a tre anni di reclusione per favoreggiamento aggravato alla mafia.

In primo grado il gip aveva inflitto alla donna una pena di quattro anni di carcere. Secondo l’accusa, Gentile avrebbe aiutato il capomafia durante il periodo della latitanza, prestando supporto nello smistamento della corrispondenza e trascorrendo lunghi periodi insieme alla madre e al boss. I giudici di secondo grado hanno inoltre revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.