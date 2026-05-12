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“Un Piano in Comune”: PD e Officina24 aprono il confronto sul futuro di Castelvetrano

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-12

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Immagine articolo: “Un Piano in Comune”: PD e Officina24 aprono il confronto sul futuro di Castelvetrano

Il Partito Democratico di Castelvetrano, insieme a Officina24, promuove l’incontro pubblico “Un Piano in Comune – PUG: le nostre proposte”, in programma il 12 maggio alle ore 19 al CUSÀ Food|Drink|Art, nel Sistema delle Piazze.

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    • L’iniziativa sarà un momento di confronto aperto sul futuro urbanistico, sociale ed economico della città, con particolare attenzione alla rigenerazione urbana, al rilancio del centro storico, allo sviluppo sostenibile di Triscina e Marinella e all’integrazione del Parco Archeologico di Selinunte come motore di crescita del territorio.

    Al centro del dibattito il tema della “Restanza”, intesa come opportunità di rinnovare Castelvetrano per permettere a giovani, famiglie e imprese di restare e costruire il proprio futuro in città.

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    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

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    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

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