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Premio del Senato agli studenti del “Di Matteo” di Castelvetrano. Le congratulazioni del Sindaco Lentini

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di: Redazione - del 2026-05-12

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Immagine articolo: Premio del Senato agli studenti del “Di Matteo” di Castelvetrano. Le congratulazioni del Sindaco Lentini

L’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano è tra i vincitori dell’edizione 2025-2026 del progetto “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica Italiana in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La commissione ha premiato l’impegno degli studenti e dei docenti nel percorso dedicato alla conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei valori della Costituzione italiana. Le classi vincitrici saranno invitate il prossimo anno scolastico in Senato per la cerimonia di premiazione e la presentazione dei progetti realizzati.

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    • Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, esprime vive congratulazioni all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” per il "prestigioso riconoscimento ottenuto nel concorso nazionale “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica Italiana e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un importante traguardo che valorizza l’impegno di studenti e docenti nel promuovere i valori dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva".

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