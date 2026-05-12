Premio del Senato agli studenti del “Di Matteo” di Castelvetrano. Le congratulazioni del Sindaco Lentini

di: Redazione - del 2026-05-12

L’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano è tra i vincitori dell’edizione 2025-2026 del progetto “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica Italiana in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La commissione ha premiato l’impegno degli studenti e dei docenti nel percorso dedicato alla conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei valori della Costituzione italiana. Le classi vincitrici saranno invitate il prossimo anno scolastico in Senato per la cerimonia di premiazione e la presentazione dei progetti realizzati.

Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, esprime vive congratulazioni all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” per il "prestigioso riconoscimento ottenuto nel concorso nazionale “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica Italiana e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un importante traguardo che valorizza l’impegno di studenti e docenti nel promuovere i valori dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva".