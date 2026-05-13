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La Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia torna a Castelvetrano per il Torneo della Legalità

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-13

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Immagine articolo: La Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia torna a Castelvetrano per il Torneo della Legalità

Un ritorno prestigioso, carico di significato e particolarmente atteso dalla comunità. In occasione della XIII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”, in programma il prossimo 15 maggio 2026 allo Stadio Comunale “Paolo Marino”, farà ufficialmente ritorno a Castelvetrano la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

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    • La presenza della Fanfara rappresenta un momento di grande valore simbolico e istituzionale, capace di impreziosire ulteriormente una manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata un importante punto di riferimento nella promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno civile.

    A condurre l’evento saranno Sasà Salvaggio e Alessandro Quarrato, che accompagneranno il pubblico con momenti di intrattenimento e animazione durante l’intera giornata. Tra gli ospiti attesi anche i Comici Siciliani, protagonisti di interventi dedicati al sorriso e alla leggerezza, senza perdere di vista il forte significato sociale della manifestazione.

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    • In campo i comici Tony Matranga (del duo Matranga e Minafó), Danilo Lo Cicero (I 4 gusti), Michele Campora e Simone Riccobono (Sicilia Cabaret). Giocherà con i magistrati Paolo Borsellino jr. Si esibirà il cantante palermitano Marco Raccuglia, frontman dei “TAMUNA” che anterà un pezzo da lui scritto dal titolo “Il prestigiatore” dedicato a Giovanni Falcone accompagnato dal coro DO.RE.MI. di Castelvetrano. 

    Momento centrale della giornata sarà la partita simbolica tra l’A.S. Civitas Castelvetrano e i Magistrati della Corte d’Appello di Palermo: un incontro che supera il semplice valore sportivo per trasformarsi in un messaggio concreto di memoria, legalità e responsabilità collettiva.

    L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione di sport, spettacolo e riflessione civile per riaffermare insieme l’importanza della legalità come valore da costruire e difendere ogni giorno.

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