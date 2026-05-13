Violenza di genere, intesa rinnovata tra Carabinieri e Cotulevi

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-13

Rinnovato ieri mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, il protocollo d’intesa “Una stanza tutta per sé”, progetto nato nel 2015 grazie alla collaborazione con Soroptimist International d’Italia per offrire alle vittime di violenza domestica e di genere spazi riservati e protetti all’interno delle caserme dell’Arma.

L’accordo, firmato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, Colonnello Mauro Carrozzo, e dalla direttrice dell’associazione Cotulevi, Aurora Ranno, conferma l’impegno delle istituzioni nella tutela psicologica delle vittime, attraverso ambienti dedicati all’ascolto e alla raccolta delle denunce in un clima di accoglienza e riservatezza.